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Аналитик Шульгин оценил вероятность отказа от доллара во всем мире

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 10:41
Экономика
Аналитик Шульгин оценил вероятность отказа от доллара во всем мире
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 декабря. Доля доллара США в резервах мировых центробанков снижается, а в международных операциях растет роль других валют, при этом скорого «обнуления» позиций доллара ждать не стоит, заявил глава отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

Таким образом, американская валюта продолжит оставаться доминирующей, так как такой расклад устраивает большинство участников рынка, отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

«Конечно, мы понимаем, что ничто не вечно. Когда-нибудь настанет тот день, когда… Но в настоящий момент говорить о смене статуса доллара с международной резервной валюты на региональную можно ровно с той же степенью серьезности, как и о сроках обнаружения какой-нибудь внеземной цивилизации, существование которой гипотетически является возможным», — пояснил эксперт.

Кроме того, Шульгин сомневается, что сценарий, при котором правительство США откажется от доллара в пользу какой-либо другой валюты. Например, предложенной профессором экономики Гербертом Грубелем валюты «амеро», так как ее введение ограничило бы независимость Соединенных Штатов.

Завкафедрой экономической теории РЭУ им. Плеханова Ирина Комарова ранее заявила, что курс доллара до конца года прогнозируется на уровне 73 рублей, а евро — 83 рублей. Российская валюта, по ее словам, получает поддержку сразу от нескольких факторов.

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