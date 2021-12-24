Сухопутные войска и ВДВ получат новый российский комплекс «Панцирь-СМ-СВ» в 2022 году

Москва, 24 декабря. Российские специалисты завершат работы над новой модификацией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» в 2022 году.

Начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью газете «Красная звезда» рассказал, что в настоящее время разрабатывается новая версия ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ» на гусеничном шасси. В будущем этот комплекс поступит на вооружение подразделений ВДВ и Сухопутных войск РФ.

«Комплекс будет иметь два типа зенитных управляемых ракет и обладать увеличенной зоной поражения. Работы планируется завершить в 2022 году», — рассказал он.

Кроме того, по словам военачальника, разрабатывается новый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Птицелов». Леонов объяснил, что он сможет применять два типа ракет с разными методами наведения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что доля современных вооружений в ВС РФ на сегодняшний день составляет более 71%. По словам экспертов, в настоящее время российские специалисты активно работают над созданием технологий для противодействия угрозам из космоса.