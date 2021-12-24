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«Поле чудес» сохранит название после перезапуска в новом формате

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 10:26
Общество
«Поле чудес» сохранит название после перезапуска в новом формате
youtube.com  /  Prt Scr / Первый канал

Москва, 24 декабря. Руководство Первого канала и компании «ВИД» договорились сохранить историческое название шоу «Поле чудес» после перезапуска. Об этом сообщила пресс-служба федерального канала.

В конце ноября стало известно о перезапуске популярного шоу в новом в формате. Первый канал отказался продлевать контракт с «ВИД», которая занималась производством шоу. Компанию не удовлетворили условия, предложенные в новом соглашении.

После длительных переговоров стороны решили сохранить историческое название шоу. Проект будет выходить под названием «Поле чудес».

«Первый канал и телекомпания «ВИД» также договорились о том, что проект не будет воспроизводиться на других каналах», — сообщила пресс-служба.

Перезапущенное шоу планировалось выпускать под названием «Наше Поле чудес». Работа над проектом продолжается. Выпуски обновленного шоу выйдут в начале 2022 года.

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