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МИД России призвал Киев не втягивать Москву в контакты по Донбассу

Политика
МИД России призвал Киев не втягивать Москву в контакты по Донбассу
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 24 декабря. Контакты по Донбассу не являются вопросом двусторонних отношений Москвы и Киева, заявил глава Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Так дипломат прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который допустил возможность создания отдельного формата прямых переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным по Донбассу.

«Мы никогда не отказывались от двусторонних контактов с Киевом на любом уровне по вопросам российско-украинских отношений. Но конфликт в Донбассе не является частью двусторонней повестки», — подчеркнул Полищук.

Как стало известно ранее, Путин сравнил конфликт в Донбассе с геноцидом. Об этом президент РФ заявил в ходе обращения к журналисту Кириллу Вышинскому.

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украина россия донбасс полищук
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