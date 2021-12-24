Глава СОЦПРОФ Вострецов обсудил с ректором ТЛТТГУ развитие VR-образования

Тольятти, 24 декабря. Председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов побывал в Тольяттинском государственном университете, где встретился с ректором учреждения Михаилом Кришталом.

СОЦПРОФ продолжает усиленно работать в регионах в рамках программы цифровизации образования России, поставленной президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи в ТЛТТГУ Вострецов и Криштал обсудили внедрение VR-технологий в вузы и школы страны.

Отмечается, что ректор положительно оценил работу VR-комплекса. В результате стороны наметили новые направления взаимодействия, а также приняли решение развивать совместную работу.

Пресс-служба объединения СОЦПРОФ /

Сергей Вострецов вместе с командой проекта «Иммерсивная школа. VR школа» ранее провел рабочую встречу в Нижнем Новгороде. Глава объединения профсоюзов СОЦПРОФ отметил, что российская система образования, несмотря на многие недочеты и критику, является одной из лучших в мире.