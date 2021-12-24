Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 11:19
11:18
Армия
Avions Legendaires: НАТО может забыть о превосходстве в воздухе из-за российских Су-35
11:18
Общество
Владимир Жириновский озвучил замечания по пресс-конференции с Владимиром Путиным
11:16
Происшествия
Забросал заготовками: в Прикамье пожилой мужчина нанес травмы инвалиду
11:15
Общество
Нарколог Кислер составил рекомендации для быстрого избавления от похмелья
11:15
Происшествия
Очередной университет эвакуировали в Перми из-за угроз взрыва
11:13
Политика
«Сотрясение воздуха»: зачем Тимошенко ищет виновных в энергетическом кризисе на Украине
11:13
Весь мир
Власти Ливана сообщили о скором завершении переговоров со Всемирным банком
11:10
Общество
Депутат Морозов: в Перми есть все условия для получения образования и старта бизнеса
11:10
Происшествия
Суд приговорил к длительным срокам фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»
11:07
Происшествия
Экс-директора «Ростовводоканала» Кубрака задержали по подозрению в мошенничестве
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава СОЦПРОФ Вострецов обсудил с ректором ТЛТТГУ развитие VR-образования

Общество
Глава СОЦПРОФ Вострецов обсудил с ректором ТЛТТГУ развитие VR-образования
Пресс-служба объединения СОЦПРОФ

Тольятти, 24 декабря. Председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов побывал в Тольяттинском государственном университете, где встретился с ректором учреждения Михаилом Кришталом.

СОЦПРОФ продолжает усиленно работать в регионах в рамках программы цифровизации образования России, поставленной президентом Владимиром Путиным. В ходе встречи в ТЛТТГУ Вострецов и Криштал обсудили внедрение VR-технологий в вузы и школы страны.

Отмечается, что ректор положительно оценил работу VR-комплекса. В результате стороны наметили новые направления взаимодействия, а также приняли решение развивать совместную работу.

Глава СОЦПРОФ Вострецов обсудил с ректором ТЛТТГУ развитие VR-образования
Пресс-служба объединения СОЦПРОФ /

Сергей Вострецов вместе с командой проекта «Иммерсивная школа. VR школа» ранее провел рабочую встречу в Нижнем Новгороде. Глава объединения профсоюзов СОЦПРОФ отметил, что российская система образования, несмотря на многие недочеты и критику, является одной из лучших в мире.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Глава СОЦПРОФ Вострецов обсудил с ректором ТЛТТГУ развитие VR-образования
образование вострецов цифровизация соцпроф
Комментировать