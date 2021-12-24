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МИД РФ опасается провокаций Запада в преддверии референдума по Конституции Белоруссии

Политика
МИД РФ опасается провокаций Запада в преддверии референдума по Конституции Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 24 декабря. Запад может устроить провокацию в Белоруссии во время референдума по Конституции страны. Такое мнение высказал директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Как отметил российский дипломат, Запад мечтает дестабилизировать ситуацию, устроить цветную революцию и установить собственный контроль над обстановкой. При помощи экспорта демократии Запад осваивает новые территории и расширяет сферу своего влияния, указал Полищук.

«Посмотрите, какие деньги выделяются белорусским политэмигрантам, как и кто координирует их деятельность, какие "гастроли" устраивают их лидерам, на каком уровне их принимают», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее президент республики Александр Лукашенко рассказал, что рабочая группа проведет итоговое совещание перед публикацией проекта новой Конституции Белоруссии. По его словам, в ближайшие дни проект будет вынесен на всенародное обсуждение.

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