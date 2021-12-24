Появление экосистем и смена лидера: как изменятся мессенджеры в 2022 году

Технологии развиваются с каждым днем все стремительнее — создаются новые устройства, программы, приложения, и люди вынуждены быть в курсе новых трендов и продуктов, чтобы не только не отстать от друзей и знакомых, но и чтобы просто не остаться неожиданно без доступа к своему мессенджеру. А это вполне реально. Например, недавно WhatsApp перестал работать на многих моделях телефонов, потому что их операционная система устарела. Какие тенденции ждут россиян в цифровом мире, в беседе с ФАН рассказала директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская.

Суперприложения

По словам специалиста, в следующем году продолжится тенденция на появление и развитие все большего количества суперприложений или, как их еще называют, супераппов. Это будут целые экосистемы с большим количеством функций и сервисов. Причем они будут создаваться как на базе уже существующих приложений, так и в виде новых проектов, которые изначально задумывались как экосистемы.

«В России пока представлено немного экосистем. Конечно, пользователи могут установить даже китайский WeChat, но количество функций за пределами страны сильно ограничено. В России также доступен международный мессенджер-экосистема Gem4me с собственным маркетплейсом. Есть еще Telegram, он предлагает больше возможностей, чем WhatsApp, например, популярные информационные каналы. Но там нет своего интернет-магазина и других расширенных функций, поэтому пока этот мессенджер не расширился до статуса экосистемы», — рассказала Бобровская.

Каналы с качественным контентом

Контент в целом и информационные каналы в мессенджерах в частности будут играть все большую роль и привлекать все больше внимания пользователей, отметила Бобровская. Дело в том, что пользователям удобно читать новости и развлекательный контент, не покидая мессенджер. Там же можно обсудить полученную информацию, которая часто появляется в мессенджерах оперативнее, чем в СМИ.

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«Еще одним плюсом для пользователей является возможность самостоятельно вести собственные каналы, делиться интересной информацией и собирать подписчиков без особых затрат. При этом мессенджеры предоставляют авторам возможность монетизировать свои каналы, что также будет способствовать созданию еще большего количества каналов с качественным контентом», — подчеркнула специалист.

Смена лидеров рынка

По словам Бобровской, еще одна тенденция 2022 года — смена игроков на рынке коммуникационных приложений. В России Telegram уже почти догнал WhatsApp, и эксперты ожидают, что в следующем году Telegram вполне может занять первое место в России.

«Эти изменения будут происходить за счет избирательности и требовательности пользователей. Для того чтобы привлечь и удержать человека в своем приложении, нужно будет гарантировать ему базовые удобства и сервисы на хорошем уровне, а также стабильную работу. На примере WhatsApp можно проследить эту тенденцию. В этом пока еще самом популярном мессенджере в мире все еще нельзя редактировать отправленные сообщения, а в результате глобального сбоя в октябре 2021 года многие пользователи были вынуждены перейти — кто-временно, а кто-то и на постоянной основе — на другие приложения», — прокомментировала собеседница ФАН.

ПолитЭксперт / Евгений Зайцев

Результатом такой неповоротливости WhatsApp, по мнению Бобровской, может стать смена мессенджера-лидера в России в следующем году. Ведь главной тенденцией в мессенджерах, экосистемах и других коммуникационных сервисах как в следующем году, так и в дальнейшем, останется тренд на клиентоцентричность — то есть в своих технологиях разработчики будут все больше учитывать потребности и пожелания своих пользователей и предлагать новые услуги для удобства людей, заключила маркетолог.

Ранее Ольга Бобровская рассказала, как сделать свой канал в мессенджере популярным и начать на нем зарабатывать. Главная задача — это найти ценную для людей тему, в которой вы действительно разбираетесь. Люди нуждаются в профессиональном мнении, в том, чтобы можно было на что-то опираться или цитировать. Именно такой подход со временем приводит к росту аудитории и популярности канала в мессенджере.