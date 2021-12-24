Том Холланд рассказал о работе с Эндрю Гарфилдом и Тоби Магуайром

Вашингтон, 24 декабря. Актер Том Холланд рассказал о работе с коллегами Тоби Магуайром и Эндрю Гарфилдом, которые вместе с ним снялись в фильме «Человек-паук: Нет пути домой». Картину уже называют одним из самых успешных блокбастеров Marvel.

Магуайр и Гарфилд ранее исполняли роль Питера Паркера. Последние несколько лет в Человека-паука перевоплотился Холланд. По словам актера, первый исполнитель роли Паркера был рад вернуться в проект. Для Магуайра Человек-паук имел серьезное значение.

Холланд уверен, что для Гарфилда новый фильм стал «способом примириться с Человеком-пауком». Холланду было в удовольствие сниматься с коллегой.

«Работать с ним было такой привилегией. Я знаю, что это много для него значило», — указал актер в интервью ScreenRant.

«Человек-паук: Нет пути домой» вышел в мировой прокат 13 декабря, российская премьера состоялась на два дня позже. Кассовые сборы фильма уже достигли отметки в 800 миллионов долларов.