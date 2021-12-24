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Политолог Кедми раскритиковал США за непонимание международных процессов

Политика
Политолог Кедми раскритиковал США за непонимание международных процессов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 декабря. Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми жестко прошелся по первым лицам США, в частности по госсекретарю Энтони Блинкену.

Ранее Блинкен рассказал о хаосе, который царит в регионах, где нет присутствия США. Как отметил политолог, своим поведением американский госсекретарь демонстрирует, что США не разбираются в особенностях международных процессов.

«Я вот смотрю на Блинкена. Он олицетворяет всю деградацию американского общества и американской власти», — сказал эксперт.

Также Кедми перечислил главные провалы США. По его словам, начиная с 1945 года не было ни одной дипломатической международной инициативы Вашингтона, которая бы не закончилась катастрофой.

Политолог Кедми раскритиковал США за непонимание международных процессов
pixabay.com /

«Они заметили хоть что-нибудь? Они потеряли Китай, что у них было в Корее, а Вьетнам – это не катастрофа? А Ближний Восток? А Латинская Америка? А Африка? Даже Украина для них катастрофа, потому что они их поставила на грань войны на условиях гораздо худших, чем они надеялись», — рассказал эксперт.

В результате США не смогли провести ни одной военной или политической операции, которая завершилась бы успехом, каждый раз «вляпываясь в лужу», заключил политолог.

Ранее Кедми заявил, что антироссийская риторика Вашингтона основана на примитивном подходе. По его словам, руководство США и ведущие американские СМИ используют на удивление поверхностный подход в своей пропагандистской кампании о якобы готовящемся «вторжении российских войск на Украину».

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