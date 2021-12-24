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МИД РФ: НАТО превращает Украину в военный плацдарм против России

Политика
МИД РФ: НАТО превращает Украину в военный плацдарм против России
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 24 декабря. Украина стараниями Североатлантического альянса во главе с США превращается в военный плацдарм против России, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Российский дипломат напомнил, что американцы за семь лет оказали Украине военной помощи на 2,5 миллиарда долларов. В 2022 году США хотят выделить Киеву еще 300 миллионов долларов, в том числе 75 миллионов – на летальное оружие, передает РИА Новости.

«К сожалению, начиная с 2014 года мы наблюдаем, как страны НАТО во главе с США вкладывают деньги в милитаризацию Украины, методично осваивают ее территорию, превращая в военный плацдарм против России», — объяснил Полищук.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что размещение вблизи российских границ ракетных комплексов и втягивание Украины в НАТО может обернуться серьезными последствиями. При этом в военно-политическом блоке говорят, что не намерены отказываться от приема новых стран, передает телеканал «360».

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