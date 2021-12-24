Новак не исключил высокие цены на газ в 2022 году

Москва, 24 декабря. Стоимость газа в следующем году, вероятно, сохранится на максимальных уровнях, заявил российский вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

Исходя из баланса спроса и предложения, цена остается достаточно высокой. При этом РФ всегда выступала за заключение долгосрочных контрактов на поставки голубого топлива иностранным партнерам.

«Когда импорт в Европе составляет порядка 250-300 млрд куб. м газа, то необходимо понимать, откуда он будет, и рассчитывать, на мой взгляд, в первую очередь на долгосрочный контракт», — добавил Новак.

Глобальный энергетический рынок борется с кризисом на фоне резкого восстановления спроса в Азии и нехватки мощностей СПГ. В результате большая часть поставок ушла на азиатский рынок, в то время как европейский столкнулся с дефицитом. В результате на пике стоимость превысила 2000 долларов за тысячу кубометров. Однако после этого котировки снижались — до 1500 долларов.