Дипломат Полищук призвал Запад задуматься о последствиях санкций против Белоруссии

Москва, 24 декабря. Евросоюз должен понимать последствия удушающей политики санкций против Белоруссии, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Возможное прекращение транзита газа через Белоруссию, чем пригрозил глава республики Александр Лукашенко, не будет отвечать интересам России и Запада, но у Минска нет другого выхода. Сейчас ЕС продолжает «душить» Белоруссию санкциями и подрывать экономику страны.

Вместе с тем российский газ поставляется в страны Западной и Центральной Европы по четырем направлениям, в том числе и через Белоруссию.

«Белорусский маршрут является очень важным, через него ежегодно прокачивается около 40 млрд кубометров, или 20–25% всех объемов. А это 7% потребления газа в Евросоюзе. Россия дорожит статусом надежного поставщика энергоресурсов», — цитирует Полищука РИА Новости.

МИД призывает Запад задуматься о последствиях, отказаться от двойных стандартов и нелегитимных рестрикций, которые не помогут решить проблему, заключил он.

Ранее Лукашенко пригрозил закрыть транзит грузов через Литву, если Вильнюс не прекратит угрожать Минску санкциями в этой отрасли. Он подчеркнул, что санкции Литвы больше ударят по ней самой, чем по Белоруссии.