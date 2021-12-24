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Двух кошечек-инвалидов из Сирии приютила жительница Нидерландов

Видео

Неравнодушная голландская студентка помогает обездоленным животным обрести дом и счастливую жизнь. Девушка забрала двух травмированных в ходе сирийской войны кошек и приютила их у себя.

Селин де Йонг живет с родителями в небольшом городке Ассенделфт в Северной Голландии. Вся ее семья обожает животных: в их доме четыре питомца, которые в разное время были усыновлены из разных стран мира. Последними к Селин попали две кошки с непростой судьбой: они пережили сирийскую войну и были травмированы. Девушка увидела бедняжек на фотографиях в аккаунте ассоциации «Сирийская команда по спасению животных» на Facebook.

«Я связалась с ними и спросила: «Есть ли у вас кошка-инвалид?». Они прислали мне несколько фотографии, там было четыре кошечки, и все с ограниченными возможностями. В итоге я решила усыновить ту, которую звали Холли. Но мне ответили, что у Холли якобы есть подруга по кличке Зайна, они неразлучны, и их нельзя отдавать по отдельности. Я спросила маму и папу, и они сказали, что все в порядке. Возьмем обоих», — рассказала девушка.

Селин вместе с мамой незамедлительно вылетела из Нидерландов в Ливан, чтобы забрать животных, которых организация доставила туда из Сирии.

«Нам пришлось специально лететь за кошками в Бейрут. Но когда мы увидели их, были очарованы, они такие потрясающие. Уже на следующий день мы вместе улетели обратно в Голландию», — отметила Селин.

Теперь у сирийских кошек Холли и Зайна новый дом и любящие добрые хозяева. Во время гражданской войны в Сирии бесчисленное количество домашних животных были брошены владельцами или стали инвалидами. Неравнодушные граждане и волонтеры по всему миру объединяют усилия, чтобы найти для них дом.

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сирия голландия кошки
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