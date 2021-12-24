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Политолог Михеев сравнил Украину с бегающей между Россией и Западом собачкой

Политика
Политолог Михеев сравнил Украину с бегающей между Россией и Западом собачкой
Pr Scr youtube.com  /  «Кто против?»

Москва, 24 декабря. Запад использует Украину против России только для обслуживания собственных геополитических интересов, уверен политолог Сергей Михеев.

Попытки Киева сыграть ключевую роль в антироссийской стратегии Запада выглядят смешно, поскольку США и Европа рассматривают Украину в качестве «пушечного мяса» в противостоянии с Москвой, отметил эксперт. По его словам, киевские власти совершают большую ошибку.

Также Михеев сравнил Украину и ее президента Владимира Зеленского с собачкой, которая бегает между Россией и Западом. Киеву кажется, что он тоже является игроком, однако это не соответствует действительности, подчеркнул политолог.

Политолог Михеев сравнил Украину с бегающей между Россией и Западом собачкой
Кадр из сериала «Слуга народа» /

«Украина и ее президент Зеленский все больше напоминает ту собачку, которая бегает за воланчиком, когда два человека играют в бадминтон. Собачке кажется, что она тоже участвует в игре. Но на самом деле это только иллюзия», — заявил Михеев.

Киеву следует отказаться от выполнения требований Запада и начать вести собственную политику. Кроме того, украинское руководство могло бы навести порядок в стране и решить некоторые экономические проблемы, добавил эксперт.

Ранее Михеев оценил модель поведения Зеленского и назвал ее контрпродуктивной. Политолог уточнил, что украинский лидер пытается выставить себя в качестве «тусовщика» на посту президента.

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украина россия михеев
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