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Трек Эда Ширана побил рекорд по прослушиваниям за всю историю Spotify

Общество
Трек Эда Ширана побил рекорд по прослушиваниям за всю историю Spotify
wikipedia.org  /  Eva Rinaldi/CC BY-SA 2.0

Лондон, 24 декабря. Песня британского исполнителя Эда Ширана Shape of You набрала более 3 млрд прослушиваний на платформе Spotify. Показатель превзошел успехи других композиций музыкального сервиса.

Хит Ширана установил рекорд 22 декабря. Трек Shape of You появился на Spotify в начале 2017 года. Успех стал историческим для платформы, передает телеканал «360». Музыкант эмоционально отреагировал на триумф песни и обратился к поклонникам в Instagram.

«Абсолютное безумие. Спасибо всем фанатам», — заявил артист.

Ширан отметил, что Shape of You изначально не задумывался как сингл, однако представитель лейбла артиста настоял на этом. Композиция вошла в студийный альбом ÷ (Divide), премьера которого состоялась спустя три месяца после релиза трека.

Прежде песни музыканта уже не раз становились хитами на онлайн-платформе. Так, треки звезды Castle on the Hill, I Don’t Care, Happier и Galway Girl прослушали более 1 млрд раз.

Артист также завоевал победу на музыкальной премии MTV EMA 2021. Композиция Ширана Bad Habits обошла треки Джастина Бибера, рэпера Lil Nas X и Оливию Родриго в категории «Лучшая песня».

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музыка эд ширан spotify
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