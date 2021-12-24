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Смертельное ДТП произошло в Мордовии
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Мордовии
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Саранск, 24 декабря. Жертвой инцидента на дороге в Атюрьевском районе Мордовии стала женщина, управлявшая легковушкой.

Трагедия произошла на трассе М-5 «Урал», когда «Лада-Гранта», за рулем которой находилась 48-летняя жительница села Новая Карьга, при выезде с правой обочины не уступила дорогу грузовику с прицепом, сообщают «Известия Мордовии».

Женщина с открытой черепно-мозговой травмой была госпитализирована в Торбеевскую больницу и помещена в реанимационное отделение. Несмотря на усилия медиков спасти жизнь пострадавшей не удалось.

Ранее ФАН сообщал о массовом ДТП под Кемерово, в которое угодил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, направлявшийся на служебном автомобиле на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная». В результате инцидента никто, включая Цивилева, не пострадал.

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