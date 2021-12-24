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Депутат Хамзаев предложил перенести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 09:48
Общество
Депутат Хамзаев предложил перенести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов
pixabay.com

Москва, 24 декабря. Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил рассмотреть инициативу о переносе алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов.

Президент РФ Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции заявил, что вопрос сбережения здоровья граждан — тема геополитического значения. Алкоголь, наркотики и табачные изделия угрожают нации, отметил парламентарий. России, по его словам, необходимо перенять международный опыт и убрать алкогольные магазины из городов.

Кроме того, депутат Хамзаев в беседе с РИА Новости привел статистические данные «Трезвой России», согласно которым потребление алкоголя среди молодежи в 2019-м выросло на 16% по сравнению с 2018 годом. На этом фоне он также предлагал Минздраву ограничить продажу фруктовых пивных напитков.

Употребление алкоголя является катализатором многих социальных бед. Например, зависимость провоцирует увеличение смерти, случаев сердечно-сосудистых заболеваний, приводит к сокращению рождаемости и ухудшению генофонда.

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госдума султан хамзаев алкогольные магазины
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