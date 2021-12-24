Экс-офицер СБУ Прозоров: школа или больница могут стать целью провокации ВСУ с химоружием

Москва, 24 декабря. Украинские военные могут сделать мишенью для провокаций с использованием химического оружия школу или больницу в Донбассе, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что около 120 сотрудников американских ЧВК находятся в Донецкой области. По его словам, они готовят провокацию с применением химоружия. Прозоров считает, что ВСУ могут пойти на такой шаг, чтобы потом обвинить во всем российскую сторону и республики Донбасса.

«Причем жертвами провокаций должно стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», — заявил Прозоров в интервью РИА Новости.

Он добавил, что западные и украинские СМИ сразу же попытаются переложить ответственность на Россию и ЛДНР. По его словам, для подобных операций выгодно использовать наемников, чтобы в случае провала списать все на них.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ могут задействовать беспилотники для химических атак. Примечательно, что в Пентагоне открестились от причастности к подобного рода операциям в Донбассе, передает телеканал «360».