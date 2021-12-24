«Этот день в истории». Что произошло 24 декабря, праздники, факты, люди

Цикл передач «Этот день в истории» поможет вам не забыть о самых интересных событиях.

Сегодня важный праздник для всех христиан — Сочельник. Он совмещает в себе сразу несколько символов. Во-первых, это последний вечер перед Рождеством. Во-вторых, это окончание сорокадневного поста. А еще считается, что если в этот день на небе много звезд, то год будет урожайным.

Ровно 220 лет назад свет увидел первый в мире паровой автомобиль. К сожалению, не сохранилось его оригинального изображения. Однако изобретатель Ричард Тревитик в будущем построил еще несколько интересных аппаратов.

Сегодня день рождения празднует первый победитель Евровидения от России, певец Дима Билан. У артиста юбилей — 40 лет. В честь круглой даты он уже дал концертный тур по нашей стране.

О том, какой крупнейший в мире военно-транспортный самолет совершил свой первый полет в 1982 году, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».