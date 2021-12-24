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Лента
24 декабря 11:18
11:16
Происшествия
Забросал заготовками: в Прикамье пожилой мужчина нанес травмы инвалиду
11:15
Общество
Нарколог Кислер составил рекомендации для быстрого избавления от похмелья
11:15
Происшествия
Очередной университет эвакуировали в Перми из-за угроз взрыва
11:13
Политика
«Сотрясение воздуха»: зачем Тимошенко ищет виновных в энергетическом кризисе на Украине
11:13
Весь мир
Власти Ливана сообщили о скором завершении переговоров со Всемирным банком
11:10
Общество
Депутат Морозов: в Перми есть все условия для получения образования и старта бизнеса
11:10
Происшествия
Суд приговорил к длительным срокам фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»
11:07
Происшествия
Экс-директора «Ростовводоканала» Кубрака задержали по подозрению в мошенничестве
11:06
Общество
Вакцинацию детей от коронавируса поддержали 56% россиян
11:00
Общество
Заваленные снегом КАД и Приморское шоссе стали ловушкой для петербургских автомобилистов
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«Этот день в истории». Что произошло 24 декабря, праздники, факты, люди

Видео

Цикл передач «Этот день в истории» поможет вам не забыть о самых интересных событиях.

Сегодня важный праздник для всех христиан — Сочельник. Он совмещает в себе сразу несколько символов. Во-первых, это последний вечер перед Рождеством. Во-вторых, это окончание сорокадневного поста. А еще считается, что если в этот день на небе много звезд, то год будет урожайным.

Ровно 220 лет назад свет увидел первый в мире паровой автомобиль.  К сожалению, не сохранилось его оригинального изображения. Однако изобретатель Ричард Тревитик в будущем построил еще несколько интересных аппаратов.

Сегодня день рождения празднует первый победитель Евровидения от России, певец Дима Билан. У артиста юбилей — 40 лет. В честь круглой даты он уже дал концертный тур по нашей стране.

О том, какой крупнейший в мире военно-транспортный самолет совершил свой первый полет в 1982 году, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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