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Лавров назвал токсичной недружественную линию США в отношении России
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Лавров назвал токсичной недружественную линию США в отношении России

Политика
Лавров назвал токсичной недружественную линию США в отношении России
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 24 декабря. Действия Вашингтона в отношении Москвы создают токсичную обстановку, а также мешают диалогу между двумя государствами. Таким мнением поделился министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, между Россией и Соединенными Штатами сложилась нездоровая атмосфера. Он подчеркнул, что накопилось большое количество своего рода «раздражителей». Об этом Лавров рассказал в ходе разговора с боснийско-герцеговинской газетой «Ослобожденье».

«Все это создает токсичную атмосферу, препятствует налаживанию спокойного, профессионального общения», — отметил глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что США готовы уже в начале января приступить к переговорам с Россией по поводу гарантий безопасности. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный представитель американской администрации.

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россия сша лавров
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