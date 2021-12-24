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Светлану Крючкову частично парализовало после коронавируса

Общество
Светлану Крючкову частично парализовало после коронавируса
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 декабря. Актриса Светлана Крючкова рассказала о страшном последствии коронавируса. После болезни у нее частично парализовало лицо.

Звезда фильма «Родня» уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием. Не так давно знаменитость перенесла коронавирус. Болезнь оказалось не самым страшным, что произошло с кинодивой. После коронавируса у нее появилось множество осложнений.

«На три месяца у меня парализовало одну сторону лица. Я не могла говорить букву «п». Меня спасло чувство юмора, близкие и, конечно, врачи из военно-медицинской академии. Наши неврологи меня вытащили», — призналась актриса kp.ru.

Звезда театра и кино долго восстанавливалась после болезни. У нее были депрессия и бессонница. Крючковой ничего не хотелось делать, в том числе из-за слабости.

Несмотря на онкологическое заболевание, Крючкова продолжает выходить на сцену. Она играет в спектаклях БДТ имени Товстоногова, где работает 45 лет. Народная артистка РСФСР при этом старается не браться за долгосрочные проекты из-за болезни.

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