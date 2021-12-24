Ракету «Союз-2.1б» со спутниками связи установили на стартовый стол на Байконуре

Байконур, 24 декабря. Российскую ракету «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» уже установили на стартовый стол площадки №31 на Байконуре. Об этом 24 декабря сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Ракета 27 декабря должна вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb. Старт запланировал на 16:10 по московскому времени. Такое количество космических аппаратов впервые будут запускать с Байконура.

Как отмечается, в 2022 году запланированы еще шесть пусков с Байконура и один с космодрома Куру.

Ранее Минобороны России сообщило, что «Союз-2.1б» успешно вывел на орбиту военный спутник. Ракету-носитель запустили ранним утром 25 ноября с космодрома Плесецк.