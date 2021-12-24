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Саакашвили призвал возобновить процесс интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО

Политика
Саакашвили призвал возобновить процесс интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО
facebook.com  /  Mikheil Saakashvili

Тбилиси, 24 декабря. Грузия должна вернуться к процедуре интеграции в Евросоюз и НАТО, а также начать улучшать отношения со странами Прибалтики.

Такое мнение в своем манифесте выразил бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, который находится в тюрьме. По его словам, Тбилиси теряет поддержку Запада и сближается с Россией.

«До наступления политически благоприятного момента необходимо продолжать углублять отношения с НАТО и наращивать техническое сотрудничество», — написал политик в Facebook.

Как стало известно ранее, девушка Саакашвили Елизавета Ясько сообщила о возникновении проблем со здоровьем у экс-президента Грузии. Она отметила, что у политика развиваются заболевания, которые могут привести к инвалидности.

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россия саакашвили грузия
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