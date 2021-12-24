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Доллар укрепился к рублю в ходе торгов на Мосбирже

Экономика
Доллар укрепился к рублю в ходе торгов на Мосбирже
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

, 24 декабря. Курс доллара и евро вырос в начале торгов на Московской бирже. Это подтверждается данными торговой площадки.

Курс доллара поднялся до показателя 73,3975 рубля на старте торговой сессии. Рост составил 9,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия торгов в четверг. Локальное восстановление происходит на фоне длящейся около месяца коррекции доллара. Котировки находятся на уровне 10 декабря.

Курс евро вырос на 10,75 копейки и достиг 83,1575 рубля за валютную единицу. Восстановление евро остановило коррекцию, валюта торгуется около минимального декабрьского уровня, достигнутого 13 декабря.

Рубль может укрепиться из-за начала налогового периода. Компании-экспортеры будут конвертировать валютную выручку для уплаты налогов, сообщал ранее ФАН со ссылкой на аналитиков ФБА «Экономика сегодня».

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