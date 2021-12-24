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Издание Global Times отметило жесткую позицию Путина по НАТО в ходе пресс-конференции

Политика
Издание Global Times отметило жесткую позицию Путина по НАТО в ходе пресс-конференции
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 24 декабря. Китайские СМИ высказали свое мнение о пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, которая состоялась 23 декабря.

Как пишет издание Global Times, Путин смело высказывал свою позицию в вопросе расширения военного присутствия США у границ России. Российский лидер отмечал, что КНР должна придерживаться такой же позиции, так как тоже сталкивается с аналогичным вызовом.

«Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России. Поскольку вооруженные силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности Китая, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жестким, как Россия», — пишут журналисты.

Издание Global Times отметило жесткую позицию Путина по НАТО в ходе пресс-конференции
Федеральное агентство новостей /

Авторы выступили в защиту России, отметив, что Путин четко обозначил красные линии для Запада, которые они не должны пересекать.

Также китайские журналисты остались в восторге от того, как российский лидер отзывался о КНР и о лидере Си Цзиньпине. В частности, он рассказал о сотрудничестве Пекина и Москвы и назвал российско-китайские отношения всеобъемлющим партнерством стратегического характера, не имеющего прецедентов в истории.

Ранее читатели Daily Mail после слов Путина об Украине посоветовали НАТО не вмешиваться. Комментаторы назвали удачным сравнение вмешательства Альянса во взаимоотношения РФ и Украины с предположительной интервенцией России в дела Мексики и США.

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путин китай пресс-конференция
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