Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 11:18
11:16
Происшествия
Забросал заготовками: в Прикамье пожилой мужчина нанес травмы инвалиду
11:15
Общество
Нарколог Кислер составил рекомендации для быстрого избавления от похмелья
11:15
Происшествия
Очередной университет эвакуировали в Перми из-за угроз взрыва
11:13
Политика
«Сотрясение воздуха»: зачем Тимошенко ищет виновных в энергетическом кризисе на Украине
11:13
Весь мир
Власти Ливана сообщили о скором завершении переговоров со Всемирным банком
11:10
Общество
Депутат Морозов: в Перми есть все условия для получения образования и старта бизнеса
11:10
Происшествия
Суд приговорил к длительным срокам фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»
11:07
Происшествия
Экс-директора «Ростовводоканала» Кубрака задержали по подозрению в мошенничестве
11:06
Общество
Вакцинацию детей от коронавируса поддержали 56% россиян
11:00
Общество
Заваленные снегом КАД и Приморское шоссе стали ловушкой для петербургских автомобилистов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Горящий дом потушили под Благовещенском
Происшествия
Горящий дом потушили под Благовещенском
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Благовещенск, 24 декабря. В главном управлении МЧС России по Амурской области прокомментировали инцидент с возгоранием в жилом частном доме.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, после сообщения о пожаре на улице Дружной в селе Игнатьево Благовещенского района на место ЧП сразу были направлены 22 сотрудника пожарно-спасательного гарнизона и пять единиц спецтехники, сообщает AmurInfo.

Отмечается, что пожарным потребовалось более часа, чтобы укротить огненную стихию. Предположительно, причиной пожара явилось нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Обошлось без пострадавших.

Ранее ФАН сообщал о гибели одного человека в результате серьезного пожара в квартире на улице Коломенская в центре Санкт-Петербурга. Спасателям в процессе тушения пожара удалось эвакуировать трех жильцов.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Горящий дом потушили под Благовещенском
пожар мчс благовещенск дом
Комментировать