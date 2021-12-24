Горящий дом потушили под Благовещенском

Благовещенск, 24 декабря. В главном управлении МЧС России по Амурской области прокомментировали инцидент с возгоранием в жилом частном доме.

По данным регионального ГУ МЧС РФ, после сообщения о пожаре на улице Дружной в селе Игнатьево Благовещенского района на место ЧП сразу были направлены 22 сотрудника пожарно-спасательного гарнизона и пять единиц спецтехники, сообщает AmurInfo.

Отмечается, что пожарным потребовалось более часа, чтобы укротить огненную стихию. Предположительно, причиной пожара явилось нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Обошлось без пострадавших.

Ранее ФАН сообщал о гибели одного человека в результате серьезного пожара в квартире на улице Коломенская в центре Санкт-Петербурга. Спасателям в процессе тушения пожара удалось эвакуировать трех жильцов.