Российские подразделения ПВО оснастят ракетными комплексами «Гибка-С» в 2022 году

Москва, 24 декабря. Российские войска в 2022 году получат новые взводные комплекты мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) сверхмалой дальности «Гибка-С».

Начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов сообщил, что новые боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления. По его словам, «Гибка-С» могут нести круглосуточное боевое дежурство.

«Впервые в следующем году в части ПВО поступят взводные комплекты боевых машин "Гибка-С"», — сообщил он в интервью газете «Красная звезда».

Отмечается, что в следующем году в войска также будет продолжена поставка современного переносного ПЗРК «Верба». Этот ракетный комплекс может эффективно работать в условиях воздействия оптических помех.

Ранее сообщалось, что Ростех начал разрабатывать новые переносные зенитные ракетные комплексы для боя на повышенной дальности. На сегодняшний день комплексы действуют на расстоянии пяти-шести километров, передает телеканал «360».