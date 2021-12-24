Рустам Солнцев дал философский совет возрастным артистам

Москва, 24 декабря. Шоумен Рустам Солнцев дал персональный совет возрастным артистам, которые рассчитывают покинуть сцену в глубокой старости. По его словам, они совершают большую ошибку.

Ведущий привел в пример знаменитую певицу Ольгу Бузову, которая фактически стала вездесущей. По его мнению, артистка «достала» даже тех, кто обожал ее во времена «Дома-2». При этом, по словам Солнцева, звезда надеется, что будет актуальной и интересной для зрителей всегда.

Однако шоумен очень сомневается в этом факте. По словам блогера, ближе к старости Бузовой начнется ужас, который невозможно будет предотвратить.

«Самый ужас начнется, когда уже ничего не будет возможным поправить. Мы тогда увидим эту трагедию, распад личностей. Их будут выносить с так называемых сольников на носилках, привозить и увозить на инвалидных креслах. А они ни за что не откажутся от этих петушиных нарядов на своих очень старых телах», — философски отметил шоумен на YouTube-канале «В ондатровый полдень».

Рустам Солнцев порой жестко высказывается о звездах отечественного шоу-бизнеса. В частности, он указал, что популярная певица Маша Распутина как артистка уже «мертва». Коммерческие предложения звезде вряд ли поступали за последние полгода.