Амурчанин получил шесть лет тюрьмы за организацию канала сбыта наркотиков

Благовещенск, 24 декабря. Благовещенский суд объявил приговор жителю Амурской области, который признан виновным в организации канала по сбыту наркотиков в крупном размере.

Ближайшие шесть лет 24-летний амурчанин проведет в колонии строгого режима. Молодой человек организовал канал поставки крупной партии синтетических наркотических веществ на территории области.

«Суд учел полное признание обвиняемым своей вины и содействие следствию и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — уточнили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчину задержали в июне этого года. Он заказал свыше килограмма мефедрона через интернет для дальнейшего сбыта. Ему были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

В Ленобласти правоохранители разыскивают 29-летнюю подозреваемую в сбыте наркотиков. Женщина сбежала из-под конвоя во время нахождения в больнице.