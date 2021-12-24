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Амурчанин получил шесть лет тюрьмы за организацию канала сбыта наркотиков

Происшествия
Амурчанин получил шесть лет тюрьмы за организацию канала сбыта наркотиков
Невские Новости

Благовещенск, 24 декабря. Благовещенский суд объявил приговор жителю Амурской области, который признан виновным в организации канала по сбыту наркотиков в крупном размере.

Ближайшие шесть лет 24-летний амурчанин проведет в колонии строгого режима. Молодой человек организовал канал поставки крупной партии синтетических наркотических веществ на территории области.

«Суд учел полное признание обвиняемым своей вины и содействие следствию и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — уточнили в региональном управлении ФСБ России.

Мужчину задержали в июне этого года. Он заказал свыше килограмма мефедрона через интернет для дальнейшего сбыта. Ему были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

В Ленобласти правоохранители разыскивают 29-летнюю подозреваемую в сбыте наркотиков. Женщина сбежала из-под конвоя во время нахождения в больнице.

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наркотики тюрьма благовещенск амурская область
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