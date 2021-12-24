Бывший муж Бородиной Омаров пустил в свою спальню Гузееву

Москва, 24 декабря. Бизнесмен Курбан Омаров заинтриговал подписчиков необычным видео с телеведущей Ларисой Гузеевой. Полуголый предприниматель пригласил заслуженную артистку России в свою спальню.

Омаров разместил на своей странице в Instagram пикантный ролик. В кадре Лариса Гузеева в спешке собирается уходить и застегивает шубу. Она прощается с Омаровым, говоря, что убежала «на елки». В это время сидевший с обнаженным торсом на кровати блогер беззаботно падает на постель.

«Когда слова не нужны», — подписал видео бывший муж телеведущей Ксении Бородиной.

Поклонники оценили юмор Омарова и поспешили поддержать его в комментариях Некоторые даже вспомнили роман артистки с коллегой Дмитрием Нагиевым в молодости.

«Врет! К Нагиеву побежала»; «Нам что-то не показали на передаче!» — пошутили комментаторы, вспомнив недавний приход Омарова в шоу «Давай поженимся!».

Курбан Омаров и Ксения Бородина расстались летом этого года. У пары подрастает общая дочь. Что стало причиной разрыва, остается неизвестным. Уже в декабре Омаров появился в одном из выпусков «Давай поженимся!» в поисках новой любви.