Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 декабря 09:50
09:50
Общество
Трек Эда Ширана побил рекорд по прослушиваниям за всю историю Spotify
09:50
Общество
Врач Уильямс призвал людей старше 40 лет тренировать мозг для развития нейронных связей
09:48
Общество
Депутат Хамзаев предложил перенести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов
09:48
Армия
Экс-офицер СБУ Прозоров: школа или больница могут стать целью провокации ВСУ с химоружием
09:46
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в ковидном госпитале в Астрахани
09:44
Общество
Петербуржцы не могут проследить за работой коммунальщиков из-за сбоя в системе мониторинга
09:43
Происшествия
Пожар охватил реанимацию коронавирусной больницы в Астрахани
09:42
Происшествия
В Новосибирске мужчину осудят за угрозы убийством соседскому ребенку
09:40
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Дацика-младшего задержали в Москве
09:39
Политика
Лавров назвал токсичной недружественную линию США в отношении России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Бывший муж Бородиной Омаров пустил в свою спальню Гузееву

Шоу-бизнес
Бывший муж Бородиной Омаров пустил в свою спальню Гузееву
instagram.com  /  @zimamoscow

Москва, 24 декабря. Бизнесмен Курбан Омаров заинтриговал подписчиков необычным видео с телеведущей Ларисой Гузеевой. Полуголый предприниматель пригласил заслуженную артистку России в свою спальню.

Омаров разместил на своей странице в Instagram пикантный ролик. В кадре Лариса Гузеева в спешке собирается уходить и застегивает шубу. Она прощается с Омаровым, говоря, что убежала «на елки». В это время сидевший с обнаженным торсом на кровати блогер беззаботно падает на постель.

«Когда слова не нужны», — подписал видео бывший муж телеведущей Ксении Бородиной.

Поклонники оценили юмор Омарова и поспешили поддержать его в комментариях Некоторые даже вспомнили роман артистки с коллегой Дмитрием Нагиевым в молодости.

«Врет! К Нагиеву побежала»;

«Нам что-то не показали на передаче!» — пошутили комментаторы, вспомнив недавний приход Омарова в шоу «Давай поженимся!».

Курбан Омаров и Ксения Бородина расстались летом этого года. У пары подрастает общая дочь. Что стало причиной разрыва, остается неизвестным. Уже в декабре Омаров появился в одном из выпусков «Давай поженимся!» в поисках новой любви.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Бывший муж Бородиной Омаров пустил в свою спальню Гузееву
соцсети гузеева омаров
Комментировать