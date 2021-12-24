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Мария Кожевникова поделилась опытом борьбы с трехлетней депрессией

Шоу-бизнес
Мария Кожевникова поделилась опытом борьбы с трехлетней депрессией
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 24 декабря. Несколько лет назад актриса Мария Кожевникова поставила на паузу свою карьеру и почти не появлялась на публике. Причину своего ухода звезда решилась раскрыть лишь сейчас в YouTube-шоу «Я — мама».

По ее словам, она столкнулась с затяжной депрессией, которая длилась три года. Несмотря на тяжелое состояние, актриса пыталась не сдаваться. Как признается сама Кожевникова, были перепробованы все способы — лучшие психологи, гипноз и даже психосоматика. При этом ничего из перечисленного не могло избавить Марию от каждодневного опустошения.

«Я ничего не хотела. Это было как некое заболевание, меня ломало, но без температуры. Это страшно жить без желания и мечты. Что-то такое происходило с мозгом. Я потолстела, начались проблемы с щитовидкой. Вставала с утра и думала: "Чего я хочу?". А я вообще ничего не хотела. Больше трех лет жила в депрессии», — рассказала актриса.

При этом, добавила Мария, свои проблемы она не распространяла на семью. Все обязанности по воспитанию детей она все также делила с мужем, однако в голове по-прежнему анализировала причины хандры. Спустя полгода апатия начала постепенно уходить. Большое значение в этом сыграла поддержка супруга, который несмотря ни на что убеждал Марию в лучшем исходе.

С депрессией в своей жизни также столкнулась модель Анастасия Костенко. Недавно она призналась, что последние роды стали своеобразным триггером.

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Все новости / Шоу-бизнес / Мария Кожевникова поделилась опытом борьбы с трехлетней депрессией
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