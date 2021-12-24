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Оренбургский священник Стремской получил 21 год колонии по делу о педофилии

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 08:47
Происшествия
Оренбургский священник Стремской получил 21 год колонии по делу о педофилии
pixabay.com  /  vero_vig_050

Оренбург, 24 декабря. Священник Николай Стремской признан виновным в изнасилованиях и других преступлениях против несовершеннолетних. Такое решение принял Саракташский районный суд Оренбургской области.

Стремской обвиняется в педофилии и действиях развратного характера в отношении семерых приемных детей. Ближайший 21 год священнослужитель проведет в колонии.

«Признать Стремского Николая Евгеньевича виновным в совершении преступления», — передает ТАСС из зала суда.

Следственный комитет России ранее закончил расследовать уголовное дело, возбужденное против главы религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Николая Стремского. Всего на воспитании батюшки находились около 70 несовершеннолетних. Следствие установило, что Стремской совершил развратные действия в отношении шести опекаемых и удочеренных девочек, а также изнасиловал одну из них.

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