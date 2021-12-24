Экономист Комарова спрогнозировала судьбу рубля до конца 2021 года

Москва, 24 декабря. Рубль останется в стабильном состоянии ближайшие дни, до конца текущего года колебаний не ожидается. Так заявила завкафедрой экономической теории РЭУ им. Плеханова Ирина Комарова.

Курс доллара до конца года прогнозируется на отметке 73 рубля, а евро — 83 рубля. На сегодняшний день российская валюта получает поддержку за счет нескольких факторов, отметила экономист в беседе с агентством «Прайм».

Прежде всего речь идет о продаже экспортерам валютной выручки на внутреннем рынке. В роли второго фактора поддержки выступает рост ключевой ставки Банка России, добавила Комарова.

Доллар и евро продолжают оставаться под давлением. Американская валюта теряет свои позиции на фоне резкого увеличения индекса цен производителей (PPI) в США. Евро же слабеет по причине замедления экономической активности в европейской зоне, заключила Комарова.

Аналитики ранее оценили возможное влияние обвала турецкой лиры на валюты других развивающихся стран, включая рубль. Большинство из них пришли к выводу, что сложившаяся ситуация не скажется на положении российской валюты.