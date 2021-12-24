«Россия–1» стал самым популярным федеральным телеканалом по итогам 2021 года

Москва, 24 декабря. Рейтинг телеканала «Россия–1» за последние 11 месяцев среди аудитории старше шести лет составил 1,76 процента, а доля достигла 11,52 процента.

Исследование на соответствующую тему провел российский офис компании ECI Media Management. Он определил показатели аудитории всех отечественных федеральных каналов в период с января по ноябрь текущего года, передает РБК.

Второе место уже шестой год подряд достается Первому каналу, который является главным конкурентом лидера списка. Его рейтинг составил 1,48 процента, а доля — 9,77 процента. Третье место занимает НТВ с результатом 1,34 и 8,79 процента соответственно.

Ключевые итоги на отечественном телевидении в начале января представляет компания Mediascope. Роскомнадзор назначил ее единым измерителем телеаудитории на 2020–2022 годы. Однако, как показывает практика, на конечные годовые позиции каналов декабрь почти никак не влияет.

Одним из важных событий на отечественном телевидении ранее стало появление композитора Александры Пахмутовой. Долгое время артистка не выходила в свет из-за преклонного возраста и страха за свое здоровье.