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Трамп потребовал от Верховного суда не передавать конгрессу документы по штурму Капитолия

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 08:40
Политика
Трамп потребовал от Верховного суда не передавать конгрессу документы по штурму Капитолия
flickr.com  /  The White House

Вашингтон, 24 декабря. Экс-президент США Дональд Трамп попросил Верховный суд страны запретить раскрытие данных в рамках разбирательства по штруму здания американского конгресса, касающихся действий его аппарата.

Соответствующий иск был подан после того, как аналогичное требование бывшего лидера было отклонено в федеральном окружном и апелляционном судах столичного округа Колумбия. Запрос об обнародовании документов о деятельности Трампа и его команды ранее направил специальный комитет Палаты представителей Конгресса США. Именно этот комитет расследует дело о штурме Капитолия.

«На карту поставлена способность президентов — прошлых, нынешних и будущих — полагаться на привилегии исполнительной ветви власти, разделение властей и Закон о документации президента, чтобы защитить конфиденциальные президентские протоколы обсуждений от преждевременной передачи политическим соперникам», — заявил адвокат Дональда Трампа Джесси Бинналл.

Дональд Трамп также пообещал предоставить «новости для прессы» 6 января в годовщину штурма здания Конгресса. В своем заявлении бывший хозяин Белого дома также обрушился с критикой на специальный комитет Палаты представителей.

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Все новости / Политика / Трамп потребовал от Верховного суда не передавать конгрессу документы по штурму Капитолия
Дональд Трамп конгресс сша штурм капитолия
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