Лавров: попытки США сделать Балканы «антироссийским фронтом» пагубно скажутся на Европе

Сараево, 24 декабря. Москва надеется, что у США найдется политическая воля и разум, чтобы не делать из Балкан новый фронт антироссийского противостояния. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье».

В недавнем диалоге с балканским журналистом министр прокомментировал тезис о Боснии и Герцеговине как «жертве российско-американского противостояния». По словам Лаврова, Москва никогда не решает свои задачи путем чьих-либо интересов, а также не предлагает партнерам абсолютно ложный выбор «или с нами, или против нас». Дополнительно глава российского МИД подчеркнул, что в последнее время американская сторона отмалчивается не только при обсуждении Боснии и Герцеговины, но и балканской темы в целом.

«Надеемся, что у администрации Байдена хватит политической воли и разума, чтобы не превращать Балканы в еще один фронт антироссийского противостояния, иначе это обернется пагубными последствиями для Европы в целом», — сказал министр иностранных дел по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между РФ и Боснией и Герцеговиной.

Глава МИД России уверен, что от взаимоотношений Вашингтона и Москвы зависит глобальная стабильность. В связи с этим РФ и США необходимо вести полноценный диалог, считает Лавров.