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Диме Билану 40 лет: личная жизнь певца до сих покрыта завесой тайны

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 08:45
Шоу-бизнес
Диме Билану 40 лет: личная жизнь певца до сих покрыта завесой тайны
Невские Новости  /  Анна Карпова

Москва, 24 декабря. Популярный исполнитель Дима Билан празднует 40-й день рождения. Уже больше 20 лет артист радует поклонников своим творчеством. Все свое время он посвящает творчеству, пряча личную жизнь подальше от посторонних глаз.

Журналисты и поклонники за все время певческой карьеры Димы Билана активно обсуждали всего несколько его романов. Наиболее длительные отношения у артиста были с моделью Еленой Кулецкой. Роман двигался к свадьбе, однако влюбленные так и не связали себя узами брака.

Официально о его отношениях больше ничего не известно. Музыканту приписывали связь со многими звездами отечественного шоу-бизнеса. У артиста якобы были романтические отношения с экс-солисткой «Тату» Юлией Волковой, но они продлились не больше месяца. Пара рассталась из-за разных взглядов на жизнь.

В прошлом году стали появляться слухи о романе артиста с помощницей Аленой Усачевой. Даже продюсер артиста Яна Рудковская намекнула на любовь между ними. При этом ни Билан, ли Усачева никак не комментировали слухи о романтических отношениях.

Музыкант редко рассказывает в социальных сетях о своей личной жизни. Он посвящает страницу в Instagram творчеству и общению с другими знаменитостями. Долгое время среди поклонников ходили слухи о его сексуальной ориентации. Так, фанаты пытаются объяснить причину, по которой секс-символ 2008 года до сих пор остается холостым и одиноким.

Дима Билан празднует 40-летие 24 декабря. Артист признался, что не планирует закатывать роскошный праздник. Исполнитель указал, что перед днем рождения у него огромное количество концертов и съемок, поэтому часть торжества он успевает прожить до заветной даты.

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Все новости / Шоу-бизнес / Диме Билану 40 лет: личная жизнь певца до сих покрыта завесой тайны
дима билан отношения личная жизнь
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