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Лавров объяснил важность полноценного диалога между Россией и США для всего мира

Политика
Лавров объяснил важность полноценного диалога между Россией и США для всего мира
Пресс-служба МИД РФ

Москва, 24 декабря. Глобальная стабильность зависит от взаимоотношений США и России, поэтому двум странам необходимо вести полноценный диалог. Об этом в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Женевский саммит запустил механизм консультаций по стратегической стабильности между представителями американского и российского государств. К тому же Вашингтон и Москва начали предметно обсуждать вопросы информационной безопасности. Глава МИД РФ считает это положительным моментом.

«Как уже заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, на России и США — крупнейших ядерных державах — лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов», — заявил Лавров.

Он ранее предупредил о серьезных последствиях размещения ракет НАТО у границ России. Отказ Альянса выполнять требования Москвы может обернуться масштабным конфликтом для всей Европы.

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россия сша лавров стабильность
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