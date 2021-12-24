Лавров объяснил важность полноценного диалога между Россией и США для всего мира

Москва, 24 декабря. Глобальная стабильность зависит от взаимоотношений США и России, поэтому двум странам необходимо вести полноценный диалог. Об этом в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Женевский саммит запустил механизм консультаций по стратегической стабильности между представителями американского и российского государств. К тому же Вашингтон и Москва начали предметно обсуждать вопросы информационной безопасности. Глава МИД РФ считает это положительным моментом.

«Как уже заявлял президент Российской Федерации Владимир Путин, на России и США — крупнейших ядерных державах — лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете. Полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов», — заявил Лавров.

Он ранее предупредил о серьезных последствиях размещения ракет НАТО у границ России. Отказ Альянса выполнять требования Москвы может обернуться масштабным конфликтом для всей Европы.