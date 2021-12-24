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Скептицизм академика Бехтеревой сменился верой после встречи с провидицей Вангой

Общество
Скептицизм академика Бехтеревой сменился верой после встречи с провидицей Вангой
пресс-служба первого канала

Москва, 24 декабря. Болгарская предсказательница Ванга до сих пор будоражит сознание людей своими прогнозами, которые она успела сделать при жизни. Однако многие ученые пытаются развеять очарование вокруг нее. Одной из таких стала академик Наталья Бехтерева.

Она встретилась с Вангой, когда та уже обрела широкую известность. Ученая пыталась доказать, что старица не обладает сверхспособностями и не общается потусторонними силами, так как таких вовсе не существует.

«Меня интересует все, что может мозг. И все говорили так убедительно, что Ванга может больше, чем все остальные», — писала в своей книге «Магия мозга и лабиринты жизни» Наталья Бехтерева.

Знакомство двух женщин произошло в 1990-е годы. Бехтерева вспомнила, что она еще не успела подойти к дому, но Ванга уже вышла ее встречать. Кроме того, невидящая провидица знала, кто именно решил ее посетить.

«Наталья, ты приехала!» — воскликнула Ванга.

Настрой Бехтеревой был достаточно скептический. Она приехала, чтобы убедиться в шарлатанстве известной провидицы. Однако уже после неожиданного приветствия она растерялась.

Скептицизм академика Бехтеревой сменился верой после встречи с провидицей Вангой
Prt Scr youtube.com / @СЕГОДНЯ

Некоторое время между женщинами сохранялось напряженное молчание. Тишину прервала Ванга, сказав, что в комнате находится мать незваной гостьи.

«Она здесь. Хочет тебе что-то сказать. И ты ее можешь спросить», — предложила ясновидящая.

Ванга говорила, что мать Бехтеревой не злится на свою дочь. Но ее до сих пор тревожит недуг. В этот момент провидица начала трясти руками, чем повергла в шок академика. Ведь при жизни ее мать страдала от тремора.

Потом ясновидящая стала говорить о муже Натальи. По ее словам, он якобы находится в странном тумане. Неясное предсказание стало понятным только через пару месяцев — мужчина погиб при невыясненных обстоятельствах.

Но даже все это не убеждало Бехтереву. «Добил» ее разговор о министерстве здравоохранения. Ванга спросила, почему женщина «ходит к заместителю», ведь он является «не ее человеком». Когда в ответ Наталья воскликнула, к кому же ей ходить, провидица заявила:

«А к министру ходи!»

Академик после этого сдалась. По ее словам, о факте ее походов в министерство с просьбами построить клинику не мог знать никто из посторонних. Бехтерева поняла, что Ванга является феноменом и пока науке его разгадать не представляется возможным.

Предсказания болгарской провидицы Ванги начали сбываться раньше срока, уверены ее последователи и поклонники. Провидица предзнаменовала стремительное развитие России и изобретение важного лекарства, без которого у человечества не будет будущего.

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вера ванга предсказание
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