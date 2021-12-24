Депутат ГД Хубезов объяснил необходимость достижения 80% коллективного иммунитета

Москва, 24 декабря. Уровень коллективного иммунитета через полгода в России должен составлять более 80%. В противном случае ожидаемого от вакцины эффекта не будет, заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в эфире телеканала «Россия-24».

Среди способов достижения этого процента, отметил Хубезов, будут выбираться те, которые показали наибольший успех в регионах. В первую очередь население будут убеждать ставить прививку, стимулировать подарками и расширять систему QR-кодов.

«Любая пандемия оканчивается, имеет свое начало и конец. Но у нас ведь задача не просто достичь 80% (коллективного иммунитета), причем уже некоторые говорят не 80%, а больше, — а достичь их хотя бы за полгода», — отметил Хубезов.

На данный момент уровень коллективного иммунитета в России достиг показателя в 58,2 процента. Больше всего вакцинированных жителей в Севастополе.