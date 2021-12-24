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Xinhua: пожар на пароме в Бангладеш унес жизни 27 человек

Происшествия
Xinhua: пожар на пароме в Бангладеш унес жизни 27 человек
t.me/lenobladminka  /  Пресс-служба Ленинградской области

Дакка, 24 декабря. Серьезный пожар произошел на пассажирском судне в Бангладеш. В результате происшествия погибли не менее 27 человек, передает информационное агентство Xinhua со ссылкой на официальные источники.

Более подробная информация на данный момент отсутствует. Число пострадавших уточняется. Существует вероятность, что количество погибших возрастет.

На место выехали сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранительным органам в ходе следственных мероприятий.

Некоторое время назад сильное возгорание произошло на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Сотрудники противопожарной безопасности оперативно потушили огонь, который распространился на площади 80 квадратных метров.

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