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Губернатор ЯНАО Артюхов выделил важнейшие темы региона по итогам пресс-конференции Путина

Политика
Губернатор ЯНАО Артюхов выделил важнейшие темы региона по итогам пресс-конференции Путина
Prt Scr instagram.com  /  @artyukhov_da

Салехард, 24 декабря. Ежегодная пресс-конференция главы РФ Владимира Путина прошла 23 декабря. И в ходе встречи со СМИ прозвучали важные темы для Ямала, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Особое внимание Артюхов уделил теме переселения людей из аварийного жилья. На Ямале этим вопросом занимаются уже несколько лет, а на реализацию программы регулярно выделяют дополнительные средства.

«Мы видим, что и в стране в целом рекордный год — как сегодня глава государства отметил, никогда столько в современной истории России не строили, и у Ямала в это тоже есть небольшой вклад, мы тоже растем по показателям. В следующем году рост на Ямале будет еще больше, это уже очевидно», — цитирует Артюхова «Ямал-Медиа».

Еще одной приоритетной темой для северян, озвученной на пресс-конференции, стала поддержка многодетных семей. Власти Ямала предоставляют дополнительную помощь в поездках на отдых и вводят льготы на билеты.

Ежегодная пресс-конференция президента России длилась почти четыре часа. Мероприятие посетили более 500 журналистов, Владимир Путин успел ответить на 44 вопроса, которые волнуют граждан.

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пресс-конференция аварийное жилье артюхов
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