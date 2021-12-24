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Лавров заявил о риске масштабного конфликта из-за размещения ракет НАТО у границ России

Политика
Лавров заявил о риске масштабного конфликта из-за размещения ракет НАТО у границ России
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 24 декабря. Размещение вблизи российских границ ракетных комплексов и втягивание Украины в НАТО может обернуться серьезными последствиями для всей Европы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье».

Он осудил действия США с высоким градусом конфронтации, которые всеми силами «опекают» украинцев. Глава российского МИД напомнил, что именно на Москве и Вашингтоне лежит вся ответственность за безопасность планеты.

«Курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», — заявил Лавров.

Президент России Владимир Путин ранее в ходе большой пресс-конференции заявил, что действия России будут зависеть о решения НАТО по гарантиям безопасности. Требование Москвы не размещать ракеты вблизи ее границ вовсе не является избыточным.

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украина нато лавров
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