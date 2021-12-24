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Адвокаты обжаловали арест топ-менеджеров «СДС-Уголь» после ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 08:01
Происшествия
Адвокаты обжаловали арест топ-менеджеров «СДС-Уголь» после ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Кемерово, 24 декабря. Трагедия на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября и унесла жизни более 50 человек. Суд в Кемерово арестовал топ-менеджеров компании «СДС-Уголь» и председателя совета директоров Михаила Федяева, но адвокаты подали апелляцию.

Гендиректор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолий Лобанов арестованы до 25 января. Федяев заключен под стражу на срок до 24 февраля.

«Защитниками обвиняемых Федяева, Якутова, Лобанова и Алексеева подана апелляционная жалоба на постановление суда об избрании меры пресечения», — заявил представитель Центрального районного суда Кемерово в беседе с РИА Новости.

Гибель горняков на «Листвяжной» стала основанием для прокурорской проверки. Надзорный орган обнаружил признаки коррупции среди сотрудников Ростехнадзора и Государственной трудовой инспекции. Соответствующие факты озвучил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

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арест апелляция листвяжная
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