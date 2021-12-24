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Польский режиссер Вайда не распознал ошибку Евстигнеева на спектакле и растрогался до слез

  /   Обновлено: 24 декабря 2021 07:54
Общество
Польский режиссер Вайда не распознал ошибку Евстигнеева на спектакле и растрогался до слез
Кадр из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён»

Москва, 24 декабря. Польский режиссер Анджей Вайда был под большим впечатлением от постановки Галины Волчек «На дне» в театре «Современник». Больше всего ему запомнился монолог актера Евгения Евстигнеева, который, как оказалось, забыл слова.

Финал спектакля «На дне» представляет собой монолог Сатина, роль которого исполнял Евстигнеев. Актер должен был подвести черту под действием. Его выход должен был стать настоящей кульминацией. Однако Евстигнеев распереживался и забыл слова.

Актер простоял молча на сцене пять минут. Он не шевелился и пронзительно смотрел в зал. В театре царила гробовая тишина — зрители ожидали продолжения. В итоге сотрудники зала поняли, что Евстигнеев озвучивать монолог не будет и опустили занавес, пишет автор канала «Записки актера» в «Яндекс.Дзен».

Галина Волчек готова была провалиться сквозь землю от стыда. Но польский режиссер был в восторге от постановки. Он похвалил звездный состав и режиссера за спектакль, отметив гениальный подход к финалу.

«Ваша постановка — самая гениальная. Какой ход — финальный монолог без слов. Евстигнеев — настоящий гений. Так сыграть! Ни единого слова, а все понятно, и рыдать хочется», — заявил победитель Каннского кинофестиваля.

История умалчивает, рассказали все же Вайде, что пятиминутная тишина в конце спектакля была незапланированной. Однако этот забавный случай с Евстигнеевым актеры пересказывают друг другу уже много лет.

Евгений Евстигнеев ушел из жизни в 1992 году в возрасте 65 лет. Для мира театра и кино это стало большим ударом. Сын вдовы артиста Евгений Благонравов нашел уникальные видеокадры матери с актером и публично показал их.

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вайда современник евстигнеев
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