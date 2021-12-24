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Надя Ручка рассказала, что могло спровоцировать страшную болезнь у Жанны Фриске

Общество
Надя Ручка рассказала, что могло спровоцировать страшную болезнь у Жанны Фриске
jeannefriske.com  /  Официальный сайт Жанны Фриске

Москва, 24 декабря. Певица Надя Ручка, сменившая Жанну Фриске в «Блестящих», сделала предположение касательно страшного заболевания у артистки. Она допустила, что боль и обида могли спровоцировать рак.

Жанна Фриске весной 2013 года стала мамой. Она была на седьмом небе от счастья, что у нее родился сын. Однако радость длилась недолго. Через некоторое время врачи поставили артистке страшный диагноз: рак мозга. Исполнительница на протяжении нескольких лет боролась с недугом, но болезнь оказалась сильнее.

Надя Ручка хоть и не смогла плотно посотрудничать с Фриске, но тепло общалась с ней. Знаменитости любили поговорить на духовно-философские темы. Это их сближало.

Ведущая YouTube-шоу «Психология звезд» спросила у Ручки, что, по ее мнению, стало причиной заболевания артистки. Певица предположила, что спровоцировало недуг внутренняя боль.

«Ну… Я что бог, чтобы понять, что у нее было на душе? Что-то было. Может, какая-то боль была, наверное, обиды. Сколько бы каждый из нас не улыбался, не бежал с горящими глазами, наверняка, внутри сидит что-то, о чем постоянно думаешь», — указала Надя Ручка.

В этом году исполнилось шесть лет, как не стало Жанны Фриске. Артистка умерла за пару недель до своего 41-го дня рождения.

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