Политолог Жарихин пояснил откровенное заявление Запада о возможных санкциях против России

Киев, 24 декабря. Украинские власти не понимают намеков, поэтому Западу пришлось говорить о своих намерениях прямо. Об этом в интервью «Украина.ру» заявил политолог Владимир Жарихин.

Речь идет о возможном введении экономических санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину. Официальные лица западных стран сказали прямо, что не намерены идти на более жесткие меры. Неготовность НАТО воевать Киеву пришлось разъяснять отдельно.

«Что касается заявлений Запада, что в случае "вторжения" России на Украину они ограничатся лишь экономическими санкциями, то они просто объявили то, что должно быть ясно разумным людям, если они еще сохранились в руководстве Украины. Видимо, на Западе почувствовали, что там не осталось разумных людей, которые понимали бы намеки, поэтому пришлось сказать откровенно», — пояснил Жарихин.

Запад в последнее время активно обвиняет Россию в усилении военного присутствия у западных границ. Москву подозревают в намерении «вторгнуться» на территорию Украины. Кремль неоднократно опровергал подобные нападки.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее высмеял поручение президента США Джо Байдена предотвратить «нападение» Москвы. Он отметил, что если американской администрации больше нечем заняться, то можно посвятить время и этому бессмысленному действу.