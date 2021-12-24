Читатели Daily Mail после слов Путина об Украине посоветовали НАТО не вмешиваться

Москва, 24 декабря. НАТО следует выполнить требования России и отступить от ее границ. Такое мнение высказали читатели британского издания Daily Mail.

Так они прокомментировали выступление российского лидера Владимира Путина на ежегодной большой пресс-конференции. Пользователи Сети назвали удачным сравнение вмешательства Альянса во взаимоотношения РФ и Украины с предположительной интервенцией России в дела Мексики и США.

«НАТО необходимо отступить и прекратить попытки закрепиться», — заявил юзер.

«Почему только Западу разрешено разделять страны по этическим соображениям и уничтожать нации? Если есть части Украины, в которых преобладают русские, то, конечно же, по западной логике, их следует разделить и позволить воссоединиться с Россией, разве нет?» — задался вопросом комментатор.

«А в реальности Россия здесь держит все карты. Что сделает НАТО — введет свои войска? Как-то думаю, что нет. У кого-нибудь здесь хватило бы смелости на войну с Россией на земле? Думаю, нет», — отметил читатель издания.

Комментаторы также отметили, что жители Восточной Украины явно не в восторге «под протекторатом НАТО постоянно находиться на линии фронта агрессии против Москвы». Некоторые уверены, что войны между россиянами и украинцами вообще не может быть, так как последние встретят первых «с распростертыми объятиями».

Политолог Михаил Погребинский ранее оценил тональность речи Владимира Путина об Украине. В словах президента не было агрессии, он стремился как можно понятнее донести позицию Кремля, считает эксперт.