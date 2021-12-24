Ургант пошутил о штрафах для сборной России по футболу за плохую игру

Москва, 24 декабря. Телеведущий Иван Ургант пошутил над предложением депутата Государственной думы Султана Хамзаева о штрафах для футболистов сборной России за плохую игру. Он назвал это хорошей новостью.

Ведущий в эфире программы «Вечерний Ургант» высказался об инициативе парламентария. Он шутливо прокомментировал предложение и отметил, что это отличная мысль. Ведь таким способом, по его мнению, можно «поднять страну».

«В таком случае надо, получается, чтобы наша сборная только проигрывала. Справятся ли они? Получается, если они проигрывают, будет больше поступлений в бюджет. А штраф-то можно ввести не только для сборной России по футболу. У нас, например, сборная России по серфингу вообще никогда ничего не выигрывала», — отметил Иван Ургант.

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Он убежден, что можно штрафовать не только спортсменов, но и представителей других профессий. Ургант предложил наказывать за плохие фильмы, тиктоки и шутки.

«Плохую шутку написал — уезжай», — указал коллега Урганта. «Нет, подожди. Сначала заплати штраф, потом уезжай», — ответил ему телеведущий.

Иван Ургант — любитель интересно пошутить над инициативами. Однако он не только комментирует предложения коллег и политиков, но и раздает советы остальным. В частности, он предложил певице Ольге Бузовой после скандала в МХАТ имени Горького создать свой театр. Ургант даже подсказал экс-ведущей «Дома-2» название для нового учреждения культуры — «МХАТ-2».