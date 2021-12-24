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Минпромторг предложил ограничить сроки использования автомобилей в России

Экономика
Минпромторг предложил ограничить сроки использования автомобилей в России
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 24 декабря. Большая часть отечественного автопарка нуждается в утилизации, считает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Сейчас на территории страны насчитывается около трех миллионов автомобилей старше 35 лет. Согласно информации «Автостата», самая плачевная ситуация наблюдается в сегменте грузовых машин, где 15 процентов автопарка приходится на экземпляры до 1987 года выпуска. Среди автобусов доля старых машин составляет 7,5 процента, пишет «Автовзгляд»

Мантуров считает, что введение ограничений сроков использования автотехники мотивирует россиян на покупку новых машин. Прежде всего такие меры планируется распространить на грузовой и общественный транспорт. Однако не исключено, что в будущем это может коснуться и легковых автомобилей.

Мантуров ранее спрогнозировал рост производства машин в России на семь процентов до конца 2021 года. Таких целей удастся достичь, несмотря на дефицит электронных компонентов, считает министр.

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